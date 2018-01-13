Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük ilgi gören akıllı baston görme engellilerin sosyal hayata katılabilmesini sağlıyor. Telefonla entegre şekilde çalışan akıllı baston göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri kolaylıkla algılarken, engelliler navisgasyon hizmeti de alıyor.

Gürcan CEO’lara seslendi

Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, CES 2018 kapsamında dünyanın lider satış ve fiyat takibi organizasyonu Context tarafından düzenlenen ‘CEO Kahvaltı’sında konuşmacı oldu. Stratejik İşbirlikleri başlığı altında gerçekleşen organizasyonda Gürcan perakende sektörünün, gelişmesi ve yenilikleri kucaklayabilmesi için omnichannel modelinin önemine dikkat çekti.

Yerli 3D yazıcı Zaxe ABD’de

Türkiye’nin yerli ve milli 3 boyutlu yazıcı üreticisi Zaxe, CES’te yeni ürünü X1 Plus ile X1’i ilk defa görücüye çıkardı. X1 modeli ile başta eğitim ve sağlık olmak üzere pek çok alanda çok sayıda kullanıcıya ulaşmayı başaran ve binin üzerinde satış gerçekleştiren Zaxe, yeni modeli ile profesyonellere hitap etmeyi amaçlıyor. Zaxe, etkinlikte ayrıca “CES 3D Printing” salonundan canlı bağlantı da gerçekleştirdi.