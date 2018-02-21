Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galaxy S9 ne zaman çıkacak, S9 ne kadar, özellikleri neler ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Galaxy'nin en beğenilen serisine yeni S9 da ekleniyor. Tanıtımına günler kalan S9'un görüntüleri sosyal medyaya sızdı. Bununa ardından S severler S9 ne zaman çıkacak, ne kadar diye aramalara başladı. S9'un 4 bin lira üzerinde olacağı iddia edildi ve S9 görüntüleri de ortaya çıktı. İşte Galaxy S9 hakkında merak ettikleriniz

GALAXY S9 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sadece birkaç gün sonra tanıtılacak olan Samsung Galaxy S9’un hemen hemen tüm özellikleri ve görüntüleri sızdırılmış durumda. Samsung’un tanıtımdan önce yayınladığı ‘Unpacked 2018' adındaki uygulama Galaxy S9’un birçok detayını ortaya çıkaracak bilgiler ortaya çıktı.





GALAXY S9 GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uygulamayı yükleyip açtığınızda etkinliğe kaç gün, kaç saat, kaç dakika kaldığı gibi bazı zaman bilgilerini ve etkinliğin yapılacağı konumun bilgilerini öğrenebiliyorsunuz. Bir Reddit üyesi, Samsung'un bu uygulamayı yayınlamaktaki amacının bundan fazlası olabileceğini düşündü ve uygulamanın kodlarını incelemeye başladı ve haklı çıktı. Samsung, uygulama içine Galaxy S9'u incelemenize yarayan bir arttırılmış gerçeklik özelliği eklemişti fakat özellik henüz aktif edilmemişti. Fakat bu görsellere zor da olsa ulaşılabildi.

Cihaz tek kameraya sahip olacak ve parmak izi tarayıcı kameranın altında konumlandırılmış olacak. Tasarımı büyük oranda Galaxy S8'e benzeyen cihazda kullanıcıların sevgilisi Bixby tuşu yine yer alacak.

GALAXY S9 ÖZELLİKLERİ NELER?

5.8 inç ekran (S9+ modeli 6.2 inç ekrana ev sahipliği yapacak)

12 MP çift arka ve 8 MP'lik çift ön kamera

Qualcomm Snapdragon 845

6 GB RAM

64GB/128GB depolama alanı

IP68 suya ve toza dayanıklı kasa

Kablosuz şaj desteği

Samsung Galaxy S9 ne zaman çıkacak? Galaxy S9’un birçok özelliği sızdı!

SAMSUNG S9 NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisinin fiyatları da sızdırılmıştı. 64 GB Samsung Galaxy S9, 8790 NOK (4237 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu fiyatın Norveç’te geçerli olacağı iddia edildi.