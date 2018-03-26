Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Getcontact nedir, Getcontact ne işe yarar? ile ilgili soruların cevaplarını öğrenenler, Getcontact sorgulama ve Getcontact numara silme nasıl yapılır? gibi konuları da araştırıyor. Neredeyse her gün dünya teknolojik kapsamda yeni bir ürünle tanışıyor. Telefonlarda kullanılması için tasarlanan Getcontact uygulaması, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Telefon numaralarını başka rehberlerde nasıl ve hangi isimle kaydedildiğinin sorgulandığı Getcontact uygulaması aslında yeni bir uygulama değil. Senelerdir yayında olan CİA tipi uygulamalar gibi özelliği bulunan Getcontact uygulaması sayesinde kullanıcılar, kendi isimlerini arkadaşlarının rehberinde nasıl kaydedildiğini sorguluyor. Getcontact sorgulamasını gerçekleştirmek isteyenler, Getcontact indirme işlemlerinin nereden yapılacağını da araştırıyor. Getcontact numara silme nasıl yapılır? sorusunun da cevabına burada ulaşabilirsiniz. İşte Getcontact nedir, ne işe yarar, Getcontact sorgulama ve Getcontact numara silme ile ilgili aradıklarınız.

Getcontact Apple için tıklayın

Getcontact android için tıklayın

Getcontact arama engelleme

Getcontact uygulaması ile istenmeyen aramalar engelleniyor ve bu aramalar raporlar halinde hazırlanarak milyonlarca kullanıcıların korunmasına yardımcı olunuyor. Gücünü milyonlarca kullanıcısından alan Getcontact uygulaması, diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunmasına yardımcı oluyor.

Getcontact çağrı tanımlama

Sizi arayan kişinin kimliğini, rehberinizde kayıtlı olmasa bile otomatik olarak tanımlayabilirsiniz.

Getcontact keşfet

Getcontact, aynı zamanda harika bir sosyal topluluktur. Gerçek hayatta tanıyor olabileceğiniz kişileri, ortak arkadaşlarınız aracılığı ile iletişim kurmanızı sağlar. Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.