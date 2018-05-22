Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram’da takip etmeyi sevmediğiniz arkadaşlarınızı artık silmeye gerek kalmadan sadece sessize alarak takip etmekten kurtulabilirsiniz. Twitter ve Facebook gibi rakip uygulamalarda, bu özellik uzun bir süredir kullanılabiliyordu. Instragram’da ise takip etmeyi sevmediğiniz veya takip etmekten yorulduğunuz kullanıcıları ya silmek zorunda kalıyordunuz ya da sıkıcı içerikleri görmeye devam ediyordunuz.

Instragram tarafından güncellemeye dair paylaşılan bir blog post’unda, “Bir hesabı sessize aldığınızda, o kullanıcının sayfasını, fotoğraflarına yapılan yorumları ve etiketlendiği fotoğrafları görmeye devam edebileceksiniz. Sessize aldığınız hesap ise sizin onu sessize aldığınızı bilmeyecek. İstediğiniz zaman bu hesabı yeniden haber akışınızda takip edebilirsiniz.” bilgileri paylaşıldı.

Bir hesabı sessize almak için, paylaşımın köşesinde yer alan “...” menüsüne tıklamanız, burada da “Post’ları sessize al” ya da “Post’ları ve hikayeleri sessize al” seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Sessize almayı hikayelere basılı olarak yapabilmek de mümkün.

Instagram’a eklenen bu yeni özellik, önce az sayıdaki iOS kullanıcıları üzerinde test edilecek. Sessize alma özelliğinin gelecek haftalarda tüm kullanıcılara servis edilmesi planlanıyor.

Instagram’daki bu son değişiklik, uygulamanın haber akışı üzerinde yaptığı son algoritma değişikliklerinin hemen ardından geldi. Instragram’ın son değişikliklerle ilgili meydana gelen hataları iyileştirmek için böyle bir uygulamaya gitmiş olabileceği de öne sürülüyor.