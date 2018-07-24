Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

LG'nin yeni amiral gemisi, güçlü donanımı, süper parlak ekranı, Boombox hoparlörü, yapay zekâ destekli akıllı kameraları ile dikkat çekiyor. Akıllı telefonda 6,1 inç büyüklüğünde 3.120 x 1.440 piksel QHD+ çözünürlük sunan bir LCD ekran bulunuyor. Telefonun kalbinde ise Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti yer alıyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 64 GB dâhilî depolama alanı eşlik ediyor. Telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 3000 mAh kapasiteli pilden alıyor. G7 ThinQ, 16 megapiksel çözünürlüklü iki lensten oluşan bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu lenslerden biri süper geniş görüş açısı sağlıyor. Telefonun önünde ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Cihazdaki kameraların tamamı, LG’nin yapay zekâ teknolojisinden yararlanıyor. Kameralar yapay zekâ yardımıyla nesneleri tanıyor ve ardından otomatik kontrast, doygunluk ve renk ayarlarıyla görüntüyü optimize ediyor. LG, yeni telefonunun selefi G6’ya kıyasla dört kat daha parlak fotoğraf ve videolar kaydedebildiğine dikkat çekiyor. Buna ek olarak, kullanıcılar düşük ışıklı ortamlarda parlak modu aktif hâle getirerek çekim yapabiliyor. Ses kalitesine önem vermeyi sürdüren LG, yeni telefonunda da 32-bit Quad-DAC ses desteğini kullanıcılarına sunuyor. Telefonun yeni Boombox hoparlörleri ise seleflerine kıyasla yüzde 39 daha yüksek bir ses çıkışı vadediyor. Turkcell mağazalarından 4899 TL fiyat etiketi ve 12 ay taksitle satışa sunulan LG G7 ThinQ’i alan sınırlı sayıda kişiye LG PK7 Bluetooth Speaker hediye ediliyor.