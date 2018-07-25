Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'daki Bologna Ulusal Astrofizik Enstitüsünden gökbilimciler, Mars Express uydusuyla yaptıkları gözlemlerde Kızıl Gezegen'in güney kutup dairesinin güneyinde buz örtüsü altına gizlenmiş bir su gölü olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar Mayıs 2012 ile Aralık 2015 arasında radarla yaptıkları ölçümlerde gezegen yüzeyinin 1,5 kilometre altında, 20 kilometreye yayılan su kütlesinin varlığını tespit etti.

CANLI YAŞAMI İÇİN UYGUN ORTAMI SAĞLAYABİLİR

Kızıl Gezegen'de daha önce de donmuş halde veya mevsimsel su varlığına rastlanmıştı, ancak yeni keşfin gezegen üzerinde ilk kez kalıcı su varlığına işaret ettiği belirtildi.

Gölün, aşırı soğuk ve tuzlu olmasına rağmen, dünyada benzer koşullarda mikropların yaşadığı örneklere rastlandığından, canlı yaşamı için uygun ortam sağlayabileceği düşünülüyor.

Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.