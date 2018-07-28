Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemin merakla beklenen akıllı telefonu Honor 9 Lite lansmanında tanıtıldı. Tasarımı ve rengiyle herkesin beğenisini toplayan Honor 9 Lite, uygun fiyatı ,ile de en fazla tercih edilecek olan akıllı telefonlar arasında olması bekleniyor. Peki şimdiden ses getiren Honor 9 Lite akıllı telefonun özellikleri neleer? İşte tüm detaylar...

Türkiye piyasasına geçtiğimiz aylarda çıkan Honor 9 Lite bir zincir marketin yaptığı kampanyayla yeniden gündemde. Günümüz şartlarına göre gayet yeterli teknik özellikleriyle dikkat çeken Honor 9 Lite’ın özellikleri şu şekilde;

HONOR 9 LITE ÖZELLİKLERİ

5.65 inç 2160 x 1080 piksel IPS LCD ekran

428 ppi piksel yoğunluğu

18:9 ekran oranı

3 GB RAM

32 GB + microSD (256 GB maksimum)

Huawei Kirin 659, Sekiz çekirdekli (4×2,36 GHz + 4×1,7 GHz)

Mali-T830 MP2 GPU

Ana kamera 13 Megapiksel +2 Megapiksel, Full HD video kayıt

Ön Kamera: 13 Megapiksel + 2 Megapiksel, Full HD video kayıt

3000mAh Pil

Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

Bluetooth BT4.2

GPS/Glonass/Beidou

Parmak izi algılayıcı, Yakınlık algılayıcı, Ortam ışığı algılayıcı, Pusula, Yerçekimi algılayıcı, Telefon durumu belirtici

Gece Siyahı, Safir Mavisi, Buzul Grisi renk seçenekleri

149 gram

DİKKAT ÇEKEN 4 KAMERA

Honor 9 Lite, aynaya benzeyen arka yüzü ile dikkat çekiyor. Nano ölçekteki optik kaplama ile ışık altında parıldayan yüzeyi olan telefonun ön ve arka yüzünde çift mercekli 13 MP + 2 MP kameralar bulunuyor Güncellenen Güzelleştirme özelliği, portreleri ve selfie'leri optimize ederek her an en iyi şekilde görünmeyi sağlıyor. Honor 9 Lite Gece Siyahı ve Safir Mavisi renk seçeneklerine sahip.