Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galaxy Note 9 fiyatı ve Galaxy Note 9 özellikleri uzun zamandır teknoloji meraklıları tarafından heyecanla bekleniyordu. Merak edilen detaylar, New York'ta gerçekleştirilen lansman ile açıklandı. Peki Galaxy Note 9 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Galaxy Note 9 Türkiye'ye ne zaman gelecek? Samsung Galaxy Türkiye fiyatı ne kadar? Tarih ve fiyat merakla bekleniyor. İşte Samsung Galaxy Note 9 hakkında merak edilenler.

SAMSUNG GALAXY NOTE 9 FİYATI

Galaxy Note 9, 24 Ağustos'ta satışa sunuluyor. 6 GB RAM’e ve 128 GB depolama alanına sahip olan olan sürüm 6499 TL’den satışa sunulacak. 512 GB depolama ve 8 GB RAM seçeceğine sahip olan model ise 1000 TL fiyat farkıyla Türkiye’de olacak.

Galaxy Note 9, tüm dünyayla birlikte Türkiye'de oykanus Mavisi, Gece Siyahı ve Lavanta Moru olmak üzere üç renk seçeneği ile sunulacak.

10 Ağustos'ta ön siparişe başlayacak olan ve 24 Ağustos'ta ABD'de satışa çıkacak olan telefonun ilerleyen bir tarihte Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

SAMSUNG GALAXY NOTE 9 ÖZELLİKLERİ

Samsung'un yeni Note modeli, Galaxy Note 9, teknik özellik noktasında, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinin izinden gidecek. İşlemci noktasında, Exynos 9810 ve Snapdragon 845 işlemciler yer alacak. Bu işlemci farkı, her zaman olduğu gibi bölgesel olarak değişecek ve ülkemizde Exynos 9810 işlemcili modeli göreceğiz.

RAM kapasitesi noktasında da, 6 GB RAM artık kesinleşti. Bir diğer öneml sürpriz ise, 8 GB RAM kapasitesi. Bu iki RAM kapasitesi, dahili hafıza ile ikili oluşturacak. 128 GB kapasiteli modelde 6 GB RAM, 512 GB kapasiteli modelde ise 8 GB RAM kapasitesi olacak. MicroSD kart desteği ise Note serisinin önemli kozlarından olmaya devam ediyor.

SERİNİN EN BÜYÜK BATARYALI MODELİ

Galaxy Note 9, ekran boyutu kısmında da az da olsa bir büyüme gösterecek. 6.3 inç ekran boyutuna sahip olan Note 8 modelinin ardından, Note 9 modelinin ekran boyutu 6.4 inç seviyesine yükseldi. Super AMOLED paneli kullanmaya devam eden Samsung, çentiklik ekran tasarımı yerine, kavisli ekran ile Infinity Display anlayışını sürdürecek. Bu ekranın çözünürlüğü de QHD+ yani 1440 x 2960 seviyesinde olacak. 4000 mAh bataryaya ev sahipliği yapan model, IP68 sertifikası ile su ve toz dayanıklılığına sahip.