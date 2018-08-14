Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

TESK ile Turkcell arasında yapılan iş birliğiyle yaklaşık 2 milyon esnaf özel avantajlı hizmetlerden yararlanacak. Turkcell’in esnafa özel sunduğu, 29 TL’den başlayan avantajlı dijital tarifelerinin tamamında 2GB’dan başlayarak 18GB’a kadar farklı ihtiyaçlara yönelik internet paketleri yer alıyor. Bu paketlerde ayrıca esnafın uçtan uca dijital deneyim yaşayacakları Dergilik, TV+, fizy, BiP, Lifebox, Akıllı Faks, Goller Cepte ürünleri de ücretsiz olarak sunuluyor. Örneğin; Akıllı Faks ile esnafın en büyük ihtiyaçlarından biri olan faks cep telefonları üzerinden de gönderilebiliyor. Bu işlem için sadece göndermek istedikleri evrakın fotoğrafını çekip, BiP uygulamasından Akıllı Faks servisini kullanmaları yeterli olacak. Yine bu paketleri alan esnafın çok kullandıkları sabit yönleri arama dertleri de sona eriyor. Paketlerden birini alan esnaf sabah 7’den akşam 7’ye kadar sabit yönleri sınırsız arayabiliyor.

Ayrıca Turkcell’in Esnaf Paketleri’nden birini alan TESK üyeleri, 12 ay boyunca 1000 dakika konuşma, 1000 SMS, Esnaf Limitinde Durma Servisi ya da 1 Saatlik 1GB paketinden birini seçebilecek. Yine anlaşmaya Turkcell’in Esnaf 8, Esnaf 12 ya da Esnaf 18 GB’lık paketlerini seçen TESK üyeleri paketlerine 12 ay boyunca ek olarak her ay 1GB eklenecek. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyenlerden ise TESK Kart sahibi olma şartı aranacak.

Yapılan iş birliği anlaşmasının esnaf ve sanatkârların dijitalleşmesi yolunda büyük bir adım olduğunun altını çizen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Esnafımız dijital servislerimizi kullanarak işlerini kesintisiz ve mobil olarak diledikleri yerden rahatça yapabilecekler. TESK ile başlattığımız bu iş birliğini önümüzdeki günlerde daha da ileriye taşımayı planlıyoruz” dedi.

İşte esnaf paketleri

¥ Esnaf 2: 1000DK + 100 SMS + 2GB (29 TL)

¥ Esnaf 4: 1000DK + 100 SMS + 4GB (39 TL)

¥ Esnaf 6: 2000DK + 100 SMS + 6GB (49 TL)

¥ Esnaf 8: 3000DK + 100 SMS + 8GB (59 TL)

¥ Esnaf 12 : 3000DK +100 SMS + 12GB (79 TL)

¥ Esnaf Platin 18: 3000DK +100 SMS + 18GB (109 TL)