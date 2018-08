Türkiye Gazetesi

O bir Çinli. Herkes ondan Çin’in Steve Jobs’u olarak bahsediyor. 2010 yılında kurduğu Xiaomi ile dünyanın en büyük 4 akıllı telefon üreticisi haline geldi. Kimden mi bahsediyoruz? Bugünlerde Türkiye’ye gelmesi beklenen Xiaomi ve onun kurcusu Lei Jun’dan. Türkiye’de genç bir hayran kitlesine sahip Xiaomi’nin ilginç bir kuruluş hikayesi var. Jun’un teknoloji üzerine girişimciliğini ateşleyen şey kütüphanede bulduğu Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer kitabı olmuş. Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın hikayesinin anlatıldığı kitap Jun’un hayatında dönem noktası olur. Jun kitabın kendisi üzerindeki etkisini ise şu sözlerle özetler: “Fire in the Valley’in bana verdiği ilham şu oldu: Eğer bir hayalin varsa onun peşinden koşmalısın, belki o zaman dünya çapında bir şirket olabilirsin. ‘Jobs ve Gates okuldan çıkar çıkmaz başarılı oldu, ben neden olamayayım?’ Sadece bunu düşünmek bile beni heyecanlandırıyordu. Şimdi geri dönüp baktığımda garip hissediyorum. Biz şirketi kurarken ‘Kim yatırım yapar?’ diye hiç düşünmemiştik. Ya da ‘Banka hesabı nasıl açılır, nasıl para kazanırız?’ diye hiç tartışmadık.”



KÜÇÜK PİRİNÇLE BAŞLADI

Bilgisayar bölümünde okurken daha son sınıfta ilk şirketini kuran Jun, vakit kaybetmeden teknoloji girişimciliğine koyulur. Birkaç yazılımcılık faaliyetinden sonra Pekin’e giden Jun’un bu kararı kariyerinde önemli bir dönüm noktası olur. 1992’de Lenovo’nun en büyük hissedarı olduğu Çin yazılım piyasasının önemli isimlerinden Kingsoft’ta göreve başlayan Lei Jun, görevi bıraktığı 2007 yılında şirketin genel başkanlığı ve aynı zamanda CEO’luğuna kadar yükselmiştir. Ardından bugün Çin’de çok sayıda mobil uygulama ve servisin geliştiricisi olan UCWEB’de yönetim kurulu başkanlığına getirilen Wuhanlı yazılımcı, burada birkaç yıl faaliyet yürüttükten sonra 2010 yılında Çincede küçük pirinç anlamına gelen Xiaomi’yi kurar.



12 DAKİKADA 300 BİN SATIŞ

Yanına Microsoft ve Google tecrübesi bulunan Lin Bin’i alan Jun bir yıl sonra kendi akıllı telefonunu piyasaya sürer. Rakiplerinden farklı olarak satışlarında dijital kanalları kullanan Jun özellikle fiyat performans ürünleriyle gençlerin dikkatini çekmeyi başarır. Sadece internet üzerinden satılan ilk ürünü 12 saat sonra 300 binden fazla talep toplar. İkinci telefonu ise 300 bin satışa yalnızca 12 dakikada ulaşır. Xiaomi ikinci yılında ise Çin piyasasında Samsung’u geçmeyi başarır. Bugün Jun’dan “Çin’in Steve Job”su Xiaomi’den ise “iPhone katili” olarak bahsediliyor. Girdiği pazarlarda iPhone’un yarı fiyatını yüksek performanslı ürünler sunan Xiaomi Türkiye dahil birçok ülkede satış yapıyor. Çin, Hindistan ve Endonezya’da mobil cihaz üretimi gerçekleştiren Xiaomi, akıllı telefonun yanında mobil aksesuar, ev elektroniği ve dizüstü bilgisayar sektörlerinde de üretim yapıyor.

Türkiye’de iki yeni mağaza açıyor

Türkiye’de Hepsiburada, N11 ve TeknoSA üzerinden satış yapan Xiaomi, Mi Store’ları ile de Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Evefone ile anlaşan Xiaomi ilk Mi Store’larını Vadİstanbul AVM ve İstanbul Forum AVM’de açacak. Mağazalarda satışların ay sonuna kadar başlaması beklenirken, tüketicilere buradan teknik destek hizmeti verilecek. Ayrıca Xiaomi Mi8 modelinin Türkiye lansmanında da Vadi İstanbul AVM’deki Mi Store’da yapılması bekleniyor. İddialara göre etkinliğe Xiaomi firmasının üst düzey yöneticileri de katılacak.