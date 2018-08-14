Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon pek çok farklı teknoloji ve yöntem ile testleri yapılan VAR sistemi, Türk Telekom’un yeni nesil MTN medya transfer teknolojisine entegre edildi. 5 Ağustos’ta oynanan Galatasaray-Akhisar TFF Süper Kupa müsabakası ile birlikte resmen başlayan VAR sistemi, sezon boyunca Süper Lig, Süper Kupa, Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile 1. Lig Play-Off müsabakalarında uygulanacak. VAR ile futboldaki hakem hatalarının en aza indirildiğini belirten Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “Hakemler VAR ile tüm maçları TFF’nin İstanbul Riva’daki merkezinden izleyebilecek. Canlı yayın görüntüleri Türk Telekom’un MTN teknolojisiyle fiber optik ağ üzerinden çok hızlı bir şekilde doğrudan İstanbul’daki VOR (Video Operatings Room - Video Operasyon Odası) Merkezi’ne aktarılacak. VAR hakemleri oynanacak tüm maçları, uzaktan erişim sağlayacakları bu güvenli merkezden izleyecek, maç hakemleriyle çevrimiçi bağlantı kurarak gerekli yerlerde anında görüş bildirip müdahale edebilecek” dedi.