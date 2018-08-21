Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom ve Engelsiz Yaşama Derneğinin 2014 yılında az gören çocuklar için başlattığı ‘’Günışığı Projesi’’ 4 yıllık süreçte 58 ilde tam 700 çocuğun görme yetisi üst seviyeye ulaştırdı. Günışığı Projesi eğitimini alan onlarca çocuk görme yetilerini artırmakla da kalmadı, göz kaslarını daha fazla çalıştırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için yaşadıkları şehrin tarihî yapılarını fotoğrafladı.

Proje kapsamında çocuklar, çektikleri kareleri ise duayen sanatçı Ara Güler’e hediye etti. Bayram sevinçlerini Ara Güler’den fotoğraflarına tam not alarak taçlandıran çocukların fotoğrafları önümüzdeki günlerde “Az Gören Çocukların Gözüyle Türkiye” temasıyla sergilenecek.