Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mart 2016’da Murat Aras, Koray Kocabaş ve Fatih Sinan Bir tarafından kurulan bulut tabanlı araç veri ve bağlantı platformu Ottoo ile sürücüler hem araç ile ilgili maliyetlerini azaltıyor hem de araç ve sürüş güvenliğini artırıyorlar. Ottoo, kaza ya da aracın çekilmesi gibi durumlarda hem kullanıcıyı hem de kullanıcının önceden belirlediği kontaklara bildirim gönderiyor. Aynı zamanda da firmalar ile kullanıcılar arasında iletişim kanalı oluşturuyor. Aracın anlık benzin seviyesi ve konumuna göre en yakın akaryakıt istasyonunu tavsiye etmek, arıza durumunda en yakın servis istasyonlarını listelemek ya da çekici çağırmak gibi özellikleri içerisinde barındırıyor.