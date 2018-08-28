Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hepsiburada’nın verilerine göre havadan kuşbakışı görüntü almayı sağlayan ‘drone’lara ilgi bir yılda yüzde 394 artış gösterdi. Drone’lar daha çok erkekler tarafından tercih edilirken en fazla satış yapılan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla ve Balıkesir oldu. Hepsiburada’da her yaştan ve her bütçeye uygun olarak 177 drone çeşidi ve aksesuarı bulunuyor.