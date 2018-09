Türkiye Gazetesi

Çinli teknoloji devi Tencent’in de aralarında bulunduğu 10’dan fazla firma “Osmanlı” figürlerini içeren oyunlarıyla dikkat çekti. Dijital oyun ajansı Gaming in Turkey’in Genel Müdürü Uluç Ali Kırangil, Türk oyun pazarında Çinlilerin varlığının yüzde 25’i bulduğunu belirterek, Lords Mobile, Muhteşem Osmanlı, Hükümdarlık, Taht Savaşları Fetih, Arena of Valor oyunlarını sergilediklerini söyledi. Muhteşem Yüzyıl dizisinden etkilenen Çinli oyun firmalarının Osmanlı oyunu geliştirdiğini aktaran Kırangil, “Muhteşem Osmanlıyı Çinli firma OneMT geliştirdi. Yüzde yüz Türkçe olarak Türkiye’de oynanıyor ve en çok oynanan ilk ona girdi. Bu oyun Muhteşem Yüzyıl dizisinin en çok seyredildiği Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde 30-35 milyon kişi tarafından oynuyor. Çinli IGG de Fetih Taht Savaşları ile Tencent de Arena of Valor ile fuarda yerini aldı. IGG bu yılın sonun da ya da 2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de ofis açmayı planlıyor. Ayrıca önümüzdeki yıl Tencent’in de yeni oyunlarını göreceğiz” diye konuştu.



Şangay Longbest Kültür İletişim İş Geliştirme Direktörü Lily Shen de Türkiye’de bir oyun fuarına ilk kez katıldıklarını ifade ederek “Türkiye ve bölge pazarı dijital oyun açısından çok büyük. Potansiyel yüksek. Buraya daha fazla Çin oyunu getirmek istiyoruz. Burada daha büyük başarı sağlayabiliriz” dedi. Çin pavilyonunda yer alan firmalardan Neun Games’in kurucusu Ke Yin ise fuarda üç oyunla yer aldıklarını, başka ülkelerde varlıkları olduğunu, bunu Türkiye’ye de taşımak istediklerini söyledi. Pavilyondaki diğer bir oyun ise 7fgame.com’dan. Çevrim içi çok oyunculu savaş arenası oyunu yani MOBA. Çin Şangay’dan gelen oyun geliştirici Shawn Ying, Türkiye pazarına girmek istediklerini dile getirerek, Türkiye’de potansiyel gördüklerini aktardı.



ÜÇ GÜN BOYUNCA AÇIK

Geçtiğimiz yıl 7 bin metrekare alan üzerinde kurulan fuar bu 12 bin 500 metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlıyor. 6-9 Eylül tarihleri arasında açık kalacak fuarı 200 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda, PC ve konsol oyunları, simülatör ve sanal gerçeklik deneyimleri, profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları sergileniyor. Fuarda ayrıca Türkiye’de bir oyun fuarında ilk defa robot yarışları ve Türkiye Drone Ligi yarışmaları yapılacak.