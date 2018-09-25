Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İnternet üzerinden yapılan televizyon yayıncılığına yeni dönem başlıyor. Radyo ve Televizyon Üstkurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) uzmanlarının hazırladığı yönetmelik taslağına göre artık Netflix, Puhu TV, IPTV gibi internet üzerinden yapılan yayınlar denetim altına alınacak. Geçici yayın hakkı veya lisansı bulunmayan yayınlara erişim engellenecek. Ancak video platformlarında yapılan bireysel paylaşımlar şimdilik denetime tabi olmayacak. Denetim sürecinin yakın zamanda yayınlanacak yönetmelikle resmen başlayacağını belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy, “AB de bu konuda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Kendi Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi’ni güncelleme yoluna gidiyorlar. En son güncellemeyi de bir iki ay önce yaptı; kasım ayında da yayınlanarak yürürlüğe girecek. AB’nin yeni Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi yoluyla artık Avrupa ülkelerinde Netflix, Puhu TV gibi video paylaşım platformlarının denetim altına alınacağını söyleyebilirim. Bu artık resmiyet kazanacak. Bizim hazırladığımız yönetmelik, o direktife aykırılık teşkil edecek bir içeriğe sahip değil. Dolayısıyla bu konuda hiçbir eleştirinin, yasal ya da demokratik bir argümanın olabileceğini düşünmüyorum. Türkiye olarak bizim gururla söyleyeceğimiz nokta ise onlar bu direktifi onaylamadan önce biz bu konuda yasal düzenleme yoluna gittik. Yasal zemini şu anda hazır, birkaç hafta içerisinde yayınlanacak olan ikincil mevzuatla birlikte artık uygulama sahası bulacak. Yani video paylaşım platformları artık diğer konvansiyonel radyo ve televizyonlar gibi denetlenecek. Denetim olması hiç olmamasından iyidir düşüncesiyle uzun soluklu bir çalışmaya adım atıyoruz” dedi. Ersoy, internet üzerinden bireysel paylaşımların da denetlenmesine ilişkin tartışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Geçen perşembe günü ERGA olarak bilinen Avrupa Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Düzenleyici Otoriteler Grubu toplantısında ‘Video Paylaşım Platformlarını’ denetleyeceğiz ama profesyonel bir medya mensubu kalkıp, VSP gibi videoları paylaşsa bu bireysel paylaşımımı da denetlememiz gerekir mi’ tartışması yapılıyordu. Bunu savunanlar ve karşı çıkanlar var. Nasıl şekilleneceği henüz belli değil ama onlar bireysel paylaşımı şu an yoğun bir şekilde tartışıyor. Oysa Türkiye’de kesinlikle bireysel paylaşımların denetlenmesi düşünülmüyor” diye konuştu.

YAYINA ERİŞİM YASAĞI

28 Mart tarihinde yasalaşan düzenlemeyle 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda çeşitli değişikliklere gidilmişti. Bu kapsamda radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılara Üst Kurul’dan yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi alma zorunluluğu getirilmişti. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunmayan ya da bu hak veya lisansı iptal edilenler yayın yapamayacak. RTÜK’ün talebi halinde sulh ceza mahkemesi 24 saat içerisinde erişimin engellenmesine karar verilebilecek. Düzenleme, yurt dışındaki platformları da kapsıyor.

EBEVEYNLER RAHATLAYACAK

Hamit Ersoy, yeni dönemle birlikte suistimal ve istismarların azalacağını belirterek, “Şu an için içerik açısından ikili bir üretim yapılıyor. Biri tamamen sansürsüz, şiddet dolu, küfürlü, çocukların korunmasını dikkate almayan bir içerik. Biri de televizyonlara verilen daha düzeyli, sağlıklı bir içerik. Bu ikili üretime son verilecek. Ayrıca bu çocukların ruh sağlığı, gelişimi açısından da çok önemli. Ailelerin çocuklarını koruma, denetim altında tutma imkanı neredeyse yok gibi. Düzenlemeyle ebeveynler de rahatlayacak” açıklamasında bulundu.