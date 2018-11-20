Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlerin yer alacağı ‘Beklenen Cuma’ fırsatları 26 Kasım’da gerçekleşecek ‘En İyi Pazartesi’ kampanyası ile tamamlanacak. Beklenen Cuma haftası kapsamında Arzum, Bosch, Bose, Braun, Eczacıbaşı Vitra/Artema, Electrolux, Fitbit, Lego, Lenovo, Paşabahçe, Philips, Rowenta, Samsung, Sandisk, Sennheiser, Stanley Black & Decker, Sony, Tefal ve Xiaomi gibi markalar ürünlerinde dev indirimlere gidiyor. İndirimlerin yanı sıra 50 TL ve üzerindeki alışverişlerde ücretsiz kargo hizmeti veriyor. Tüketciler ürünleri isterse 30 gün içerisinde 30 gün boyunca iade edebiliyor. Amazon.com.tr Ülke Müdürü Sam Nicols, “Beklenen Cuma haftası boyunca birçok farklı kategoride avantajlı fiyatlar sunuyoruz. Müşterilerimizin sevdikleri ürünlere uygun fiyatla ulaşabilmelerini sağlamanın yanı sıra ev konforunda hızlı ve güvenilir online alışveriş deneyimi yaşatıyoruz” dedi.