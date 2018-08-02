Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker- Ankara

Dört yıl önce başlayan oy verme işlemi ile yurt dışındaki vatandaşların yaşadıkları ülkelerden anavatandaki seçimlere katılabilmeleri, Türkiye diasporası açısından dönüm noktası olurken; gurbetçilerin ana vatandaki siyasette nüfuz alanlarını da genişletti. Gümrük kapılarında oy kullanmanın hem masraflı hem de uzun yol şartlarından dolayı zahmetli bir iş olması nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların düşük olan seçimlere katılım oranları 2012’de yapılan düzenlemeyle daha da arttı. 2014’deki referandumla yurt dışı seçmenlerin ilgisi artarken; yurt dışındaki Türklerin anavatanla bağının kopmamas aidiyet duygusunu daha da pekiştirdi. Bu şekilde daha önce Türkiye’deki politika süreçlerine dahil olamayan Türkler, artık ülkelerinde de söz sahibi oldu.

DÜZENLEMENİN DÖRDÜNCÜ YILI

Önceleri sadece gümrüklerde oy kullanabilen vatandaşlar, 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri, 2017 halk oylaması, ardından 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri olmak üzere 5’inci kez oylarını kullandılar. 2014 yılında 530 bin seçmen oy kullanırken, 24 Haziran seçimlerinde 1,5 milyonu aşkın vatandaş sandığa gitti.

BEŞ İLDE DOĞRUDAN ETKİSİ OLDU

Öte yandan Avrupa’da Türkiye karşıtı politikalar ve islamofobiye karşı daha etkin mücadele etmek için yurt dışındaki Türk diasporasını güçlendirecek adımlar da atılmaya devam ediyor. Kurulması planlanan Yurtdışı Türkler Komisyonu ile TBMM’de daimi bir ihtisas komisyonu kurulması sağlanacak. AK Parti’nin iktidarda olduğu süreçte, diasporanın yaklaşık 60 yıllık göç tarihinde kronikleşen sorunlarının çözülmesi adına birçok adım attığını kaydeden AK Parti İstanbul Milletvekili MustafaYeneroğlu, “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın daha güçlü bir şekilde seçimlere katılımı, ana vatandaki siyasette nüfuz alanlarını genişletti. Partilerin bu kesime yönelik özel kampanya içerisine girmesi ve son seçimlerde AK Parti’nin yurt dışı oylarında 5 ilde (Aydın, Elazığ, Kars, Hakkâri ve Hatay) doğrudan etkide bulunması bu anlamda önemlidir” dedi.