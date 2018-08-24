TSK:"Irak Kuzeyi Zap bölgesine 24 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Son Dakika... Üç terörist etkisiz hale getirildi
24.08.2018 - 08:51 | Son Güncelleme: 24.08.2018 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak Kuzeyi Zap bölgesine 24 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : son dakika,tsk,
577516 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/577516.aspx
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