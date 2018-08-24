Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK:"Irak Kuzeyi Zap bölgesine 24 Ağustos 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. "