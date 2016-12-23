Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kırkkavak Mahallesi'nde Ganimet Beyazıt ile İbrahimli Mahallesi'nde Ramazan Duman’a ait ağılların çatıları, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olayda Ganimet Beyazıt'ın 170, Ramazan Duman'ın ise 100 olmak üzere toplam 270 küçükbaş hayvan telef oldu.