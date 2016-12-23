Edinilen bilgiye göre, Kırkkavak Mahallesi'nde Ganimet Beyazıt ile İbrahimli Mahallesi'nde Ramazan Duman’a ait ağılların çatıları, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olayda Ganimet Beyazıt'ın 170, Ramazan Duman'ın ise 100 olmak üzere toplam 270 küçükbaş hayvan telef oldu.
270 hayvan telef oldu
23.12.2016 - 21:29 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 21:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Mut ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ağılın çatısının çökmesi sonucu 270 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin,
431698 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431698.aspx
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