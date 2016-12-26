Batman’da düzenlenen “Teröre lanet” yürüyüşüne akülü aracı bozulduğu için katılamamanın üzüntüsünü yaşayan engelli kadın, evinin balkonuna Türk bayrağı ve döviz asarak, terör örgütlerine tepki gösterdi.
Batman’da engelli kadından teröre tepki
26.12.2016 - 11:44 | Son Güncelleme: 26.12.2016 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da düzenlenen “Teröre lanet” yürüyüşüne akülü aracı bozulduğu için katılamamanın üzüntüsünü yaşayan engelli kadın, evinin balkonuna Türk bayrağı ve döviz asarak, terör örgütlerine tepki gösterdi.
Etiketler : batman,teröre lanet,
432447 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/432447.aspx
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