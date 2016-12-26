Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara karayolu üzerinde saat 18.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan Samsun’a gıda maddesi taşıyan Ahmet Necati Güzeltepe (53) yönetimindeki 33 DGG 07 çekici ve 45 HC 6108 dorse plakalı tır, toptancıya gıda maddesi bırakıp geri geri anayola giriş yapmak istedi. 2 kişinin yardımı ile geri geri gelen tırın dorsesi anayolu kapladığı sırada şehir merkezi istikametine seyreden Mehmet Kara (52) idaresindeki 55 KN 148 plakalı kamyonet, tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Kara ile yanında bulunan Bayram Payzi (33) yaralandı. Yaralılardan Bayram Payzi kamyonetin içinde sıkıştı. Kaza yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi sıkıştığı aracın içinde yaptığı Payzi, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.