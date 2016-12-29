Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, gündüz de etkili olmaya devam etti. Bu sabah araçlarıyla Doğubayazıt-Ağrı ile Doğubayazıt-Van karayolunu kullanmak isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düşmüş olması nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, yollarda kaldı. Özellikle Doğubayazıt-Van karayolu üzerindeki Tendürek Dağı Geçidi’nde görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşmesiyle trafik adeta durma noktasına geldi.