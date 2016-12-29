Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 09.45 sırasında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegovic Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 EB 782 plakalı otomobiliyle kent merkezine doğru seyir halinde olan Sedat Işık (54) fenalaştı. Direksiyon hakimiyeti kaybeden Işık’ın kullandığı otomobil refüje çarparak durdu. Sedat Işık ise direksiyonun üzerine yığıldı. Diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Işık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis caddeyi araç trafiğine kapatırken olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Işık’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.