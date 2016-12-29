Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede eğitime ara verildi. Sabah erken saatte il merkezinden ilçeye giden öğretmenler, tatil haberini aldı, ancak geri dönemedi. İlçe çıkışında denetim yapan polis ekipleri, araçların zincirsiz olarak ilçeden çıkışına izin vermiyor. İlçe merkezinde de Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik ekipleri ise yol kontrollerini sağlayarak sürücülere uyarılarda bulunuyor.