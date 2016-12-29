Kar ve tipinin etkili olduğu ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Kayadibi Köyündeki Meryemana Manastırının olduğu kayanın eteklerinde köylüler, donarak ölmüş yaban keçisi buldu. Manastıra fotoğraf çekmek için gittiği sırada donan yaban keçisini bulduğunu belirten Serkan Bayraktar, "Canlı olduğunu düşündüğüm yaban keçisi kaçmayınca öldüğünü fark ettim ve o bölgede yaşayan bir köylüye haber verdim" dedi. Keçinin, düşerek yaralandığı ve yerinden kalkamadığı için donduğu tahmin ediliyor.
Yaban keçisi donarak öldü
29.12.2016 - 12:40 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir yaban keçisi donmuş şekilde bulundu.
Kar ve tipinin etkili olduğu ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Kayadibi Köyündeki Meryemana Manastırının olduğu kayanın eteklerinde köylüler, donarak ölmüş yaban keçisi buldu. Manastıra fotoğraf çekmek için gittiği sırada donan yaban keçisini bulduğunu belirten Serkan Bayraktar, "Canlı olduğunu düşündüğüm yaban keçisi kaçmayınca öldüğünü fark ettim ve o bölgede yaşayan bir köylüye haber verdim" dedi. Keçinin, düşerek yaralandığı ve yerinden kalkamadığı için donduğu tahmin ediliyor.
Etiketler : Giresun,Giresun kar,Serkan Bayraktar,yaban keçisi,
433346 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433346.aspx
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