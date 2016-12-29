Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle bazı hatlarda feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş, Çanakkale - Kilitbahir hattında gerçekleştirilen feribot seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığını açıkladı. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



Fırtına hayatı da olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerinin reklam tabelaları uçarken, kordon boyunda dev dalgalar kıyıya vurdu.