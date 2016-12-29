Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Atatürk Caddesi’nde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerin bulunduğu araçtan ilk önce etrafa ardından bir dükkana ateş açıldı. Araçtan açılan ateşte bir kişi hayatını kaybederken,etrafta bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde koyu renkli bir araç caddeden geçiyor. Araç daha sonra duruyor. Aracın ön camından bir kişi silahını çıkararak şahsa ateş açıyor. Açılan ateş sonrası kaçmaya çalışan şahıs mermilerin isabet etmesiyle yere yığılıyor. Bu sırada caddeden geçen kadınlar ve vatandaşlar panikle etrafa kaçışıyor. Öte yandan yaralanan şahsı yanında bulunan arkadaşının köpeği de kaçmaya çalışıyor.