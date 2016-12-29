İstanbul'u etkisi altına alan fırtına vatandaşlara trafikte ve sokaklarda zor anlar yaşattı. Köprülerde etkisini yoğun bir şekilde gösteren şiddetli rüzgar sürücüleri de olumsuz etkiledi. Rüzgar köprülerde bulunan trafik kontrol kameralarını ise beşik gibi sallayarak kayıt yapmasına engel oldu. Trafik kontrol kameralarının fırtınada savrulması saniye saniye görüntülendi.
Fırtına köprüdeki kameraları salladı
29.12.2016 - 16:15 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da etkili olan fırtına, köprülerdeki trafik kontrol kameralarının kayıt yapmasına engel oldu. Kameraların beşik gibi sallanması ise saniye saniye kaydedildi.
Etiketler : istanbul,fırtına,
433409 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433409.aspx
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