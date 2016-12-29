Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'u etkisi altına alan fırtına vatandaşlara trafikte ve sokaklarda zor anlar yaşattı. Köprülerde etkisini yoğun bir şekilde gösteren şiddetli rüzgar sürücüleri de olumsuz etkiledi. Rüzgar köprülerde bulunan trafik kontrol kameralarını ise beşik gibi sallayarak kayıt yapmasına engel oldu. Trafik kontrol kameralarının fırtınada savrulması saniye saniye görüntülendi.