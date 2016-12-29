Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin genelinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor. Kent genelinde zaman zaman tipi şeklinde etkisini arttıran kar yağışı, İzmit’in büyük oranda beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu. 30'a yakın köy yolunun da kar yağışı nedeniyle kapandığı kentte, belediye ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışının yer yer olumsuz etkilediği kentte ilk kez kartopu oynayan engelli çocuklar ise eğitmenleriyle karın tadını çıkardılar.



Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez'inde eğitim gören engelli öğrenciler, ders arasında öğretmenleriyle birlikte kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdiler. Bazı öğrencilerin ilk kez kar ile tanışmasına vesile olan rehabilitasyon merkezi öğretmenleri de öğrencilerin mutluluklarına ortak oldular.



Eğitimde mutlu olan öğrencilerin daha fazla bilgiye açık olduğunu ifade eden Okul Öncesi Öğretmeni Gizem Doğan, “Sabah uyandığımızda her yerin bembeyaz olduğunu gördük. Çocuklarımıza da eğitim vermedik. Bazı çocuklarımız gelemedi. Gelen çocuklarımıza da fırsat eğitimi sunduk. Kostümlerimiz var, malum yeni yılımız da geliyor. Buradaki çocuklarımızı da eğlendirmek amaçlı giydirdik onu da. Çocuklar çok eğlendi karla birlikte. Biz de onlarla kartopu oynadık. Eğitimde başarı olması için mutluluk şart” dedi.