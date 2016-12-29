Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya, Kocaeli'de elektrik ne zaman gelecek? Son dakika elektrik kesintisi haberlerleri. Milyonlarca vatandaş evinde elektriksiz kaldı. Uzun süredir elektriğin kesik olması nedeniyle vatandaş ısınma problemi yaşıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; hava şartları nedeniyle elektrikler kesik. Peki elektrikler ne zaman gelecek. Marmara'da elektrik kesintisi. Neden elektrik kesiliyor gibi sorularınızın cevabı haberimizde.İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bulunan Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Kadıköy, Pendik, Maltepe, Ataşehir gibi birçok ilçede elektrikler yok.Sakarya ve Kocaeli'de de elektrikler kesildi.

BAKANLIK: "HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE"

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre olumsuz hava şartları iletim hatlarını engelliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır.

"HAVA ŞARTLARI MARMARA'NIN KUZEYİNİ ETKİLEDİ"

Özellikle, Marmara Bölgesi’nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20’de başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

"EKİPLER ARIZALARA MÜDAHALE EDİYOR"

Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır"

"YETERİ KADAR ELEKTRİK ALAMIYORUZ"

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da, kesintiler "hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi'nden yeteri kadar elektrik" alınamadığı belirtildi.

BEDAŞ'ın anlık veri haritasına göre Avrupa yakasındaki kesintilerin boyutu şöyle;