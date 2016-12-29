Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 LY 639 plakalı otomobilin motor kısmı Atatürk Caddesi Belediye Binası önünde bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alarak yanmaya başladı. Seyir halinde olan otomobilin yandığını fark eden otomobil sürücüsü otomobili yolun kenarına park ederek araçtan inmek istedi ancak otomobilin kapıları açılmadı. Vatandaşlar ve araç içerisinde bulunan otomobil sürücüsü tarafından kapılar zorlanarak açıldı. Otomobil kapısının açılmasıyla otomobil sürücüsü dışarıya çıkarılırken alevler vatandaşlar tarafından söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan otomobilde soğutma çalışması yaptı.Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.