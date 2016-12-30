Poligon Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, aşırı rüzgara dayanamayan ağaç kökünden çıktı..
Sarıyer'de fırtına ağacı söktü
30.12.2016 - 11:41 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin her yerini etkisini alan soğuk ve yağışlı havayla birlikte yaşanan şiddetli rüzgar zor anlar yaşatıyor..
Poligon Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, aşırı rüzgara dayanamayan ağaç kökünden çıktı..
Etiketler : sarıyer,fırtına,
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