Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 2 bin boş şişe, 9 bin 800 etiket, 2 bin şişe kapağı, bin 967 sahte bandrol, 525 şişe bandrolsuz içki, 97 şişe yabancı menşeli içki, bin 555 litre açık içki ile 3 içki tankı ele geçirildi, bir araçta yapılan aramada da 432 şişe bandrolsüz içki bulundu.

Olayla ilgileri bulunduğu iddia edilen H.Ö. (66), M.Y. (45), M.O. (35), S.K. (39) ve A.İ. (38) yakalandı.

H.Ö, M.O. ve S.K. ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, A.İ. ve M.Y. tutuklandı.