İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bu adreslerde yapılan aramalarda 2 bin boş şişe, 9 bin 800 etiket, 2 bin şişe kapağı, bin 967 sahte bandrol, 525 şişe bandrolsuz içki, 97 şişe yabancı menşeli içki, bin 555 litre açık içki ile 3 içki tankı ele geçirildi, bir araçta yapılan aramada da 432 şişe bandrolsüz içki bulundu.
Olayla ilgileri bulunduğu iddia edilen H.Ö. (66), M.Y. (45), M.O. (35), S.K. (39) ve A.İ. (38) yakalandı.
H.Ö, M.O. ve S.K. ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, A.İ. ve M.Y. tutuklandı.
İzmir'de sahte içki operasyonu
30.12.2016 - 19:24 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konak, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde sahte içki imalatı yapıldığı ve depolandığı tespit edilen 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar kaçak, bir miktar da sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kaynak: AA
Etiketler : sahte içki,operasyon,
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