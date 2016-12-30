Silivri’de sabah saatlerinde hafif olarak başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırarak yağmaya devam ediyor. İlçede etkili olan kar ve şiddetli rüzgar sebebiyle bölgedeki birçok köy ve mahallede elektik kesintileri de yaşanıyor.
Silivri’de kar yağışı şiddetini arttırdı
30.12.2016 - 20:47 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 20:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
Etiketler : Silivri,
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