Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silivri’de sabah saatlerinde hafif olarak başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırarak yağmaya devam ediyor. İlçede etkili olan kar ve şiddetli rüzgar sebebiyle bölgedeki birçok köy ve mahallede elektik kesintileri de yaşanıyor.