Niğde Valiliği aşırı buzlanma ve soğuk sebebiyle okulların 2 Ocak Pazartesi günü İl genelinde okulların tatil olduğunu duyurdu.
Niğde’de okullar tatil edildi
01.01.2017 - 21:04 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 21:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Niğde Valiliği aşırı buzlanma ve soğuk sebebiyle okulların 2 Ocak Pazartesi günü İl genelinde okulların tatil olduğunu duyurdu.
Etiketler : Niğde,kar tatili,
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