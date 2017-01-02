Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'dan Muğla istikametine giden Alper Kılıç yönetimindeki 48 DK 238 plakalı otomobil, hayvan pazarı kavşağında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan sürücü Kılıç ile otomobildeki Şahin Duraklı yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.