Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde ikamet eden Nejla ve Turan Durak çifti, 2003 yılında dünyaevine girdi. 13 yıldır çocuk sahibi olmak için çabalayan ve son olarak tüp bebek tedavisi gören Durak çiftinin çocuk hasreti, Nejlâ Durak’ın hamile kalmasıyla sevince dönüştü. Doğum için Adana’daki akrabalarının yanına gelen hamile kadın, sancılarının artması üzerine Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yıllardır çocuk sahibi olmak için uğraşan çiftin bebek hasreti yeni yılın ilk saatleriyle son buldu. Çift, dünyaya gelen erkek bebeklerine ‘Umut Eren’ adını verdi. Mutluluğu gözlerinden okunan anne Nejlâ Durak, “Yeni yıl Umut’la geldi” dedi.