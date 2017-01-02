Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha hızlı büyümesini ise, korku önlüyor. KPMG’nin 24 farklı ülkede yaptığı araştırma, insanların online alışveriş konusunda hâlâ tedirgin olduğunu gösterdi. 7 bin kişiyle yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 55’i kişisel verilerin paylaşılmasından endişe ettiği için online alışverişe sıcak bakmadığını ortaya koyuyor.

Araştırmada katılımcılara bir soru yöneltildi; “Çok uygun fiyata televizyon alacaksınız. Ancak bu TV izlediklerinizi izleyecek. Kabul ediyor musunuz?” denildi. Yüzde 54’lük kesim rahatsız olacağı gerekçesiyle kabul etmeyeceğini, geri kalanlar ise onaylayabileceğini belirtti. İşte araştırma sonuçları:

¥ İstenmeyen pazarlama, kişisel verilerin taraflara satılması ile güvenlik açıkları korkutuyor.

¥ Katılımcıların yarısından fazlası cinsiyet, eğitim seviyesi, din, dil, ırk bilgilerini rahat paylaşırken, yüzde 84 konumunu, yüzde 86 adresini, yüzde 87 de tıbbi kayıtlarını paylaşmak istemiyor.

¥ Katılımcıların yüzde 57’si internet sitelerine girerken gizlilik politikalarını okumadan işaretliyor.

¥ Akıllı telefon ve tabletlerin kişisel verileri kullanması kişilerin üçte ikisini rahatsız ediyor.

¥ İngiltere istenmeyen pazarlama konusunda en endişeli ülke. İspanya kişisel verilerin kullanılmasında kontrolü bulunmadığını belirtirken, en çok parola değiştirenler Hindistan’da yaşayanlar oldu. Alışveriş bilgilerinin satıldığını bilenler, yüzde 78 ile Almanya, yüzde 72 ile Çin, yüzde 70 ile İsviçre’de yaşayanlar...