Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Aliağa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Kentte faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasındaki ocakta, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i ağır toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere sevk edilirken, durumu ağır olan bir kişi helikopterle İzmir'e sevk edildi.