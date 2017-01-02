Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi’nde meydana geldi. A.K., yaklaşık 5 aydır birlikte yaşadığı kız arkadaşı A.S’nin sabah “Her şey bitti, buraya kadarmış. Seni bir daha görmek istemiyorum” sözleri üzerine bunalıma girdi. Daha sonra A.S.’nin çalıştığı fırına giden A.K., pet şişeyle aldığı benzini iş yerinde kafasından aşağıya döküp kendini yaktı. Bir anda alev alan A.K., iş yerinde bulunanlar tarafından yangın tüpü ile söndürüldü. Elinde ve vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluşan A.K., olay yerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.