Ortaköy’de gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş 65 kişi ise yaralanmıştı. Tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edilirken hastanelerde tedavilerine devam edilen yaralı sayısının 35 olduğu belirtildi. 