Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Kayseri, Bursa ve Şanlıurfa’da yaşayan 3 kişiden toplam 170 bin lira dolandırıldı. Polis, şikayet üzerine yaptığı incelemede paraların Adana’daki Halide G. (44), Murat Ö. (32) ve Burat T.’nin (34) hesabına yatırıldığını belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hemen çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Halide G. parayı çektikten sonra bankadan çıkarken, diğer zanlılar ise adreslerinde yakalandı. Halide G. ifadesinde kimseyi dolandırmadığını, hesabına Emrullah N.’nin (29) isteği üzerine para yatırıldığını söylediği öğrenildi. Polis, bu ifade üzerine Emrullah N.’yi de gözaltına aldı. Zanlılar emniyette sorgulandı. Ancak zanlıların hepsi yardım amaçlı hesap numaralarını kullandırdıklarını, dolandırıcılıkla alakaları olmadığını söyledi. Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlıların 4’ü de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.