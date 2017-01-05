Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli lodos sebebiyle 05.01.2017 ve 06.01.2017 tarihlerinde kapalıdır" denildi.
Uludağ'a çıkacaklar dikkat
05.01.2017 - 13:20 | Son Güncelleme: 05.01.2017 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da etkisini artıran şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, 176 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik A.Ş'den açıklama geldi.
Etiketler : Bursa,uludağ,
435413 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/435413.aspx
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