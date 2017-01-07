Kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerinin saat 08.55 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
07.01.2017 - 10:18 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.
Etiketler : gemi,
435857 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/435857.aspx
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