Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 08:33'de Balıkesir Ibıller ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Yerin 4.4 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.