Asayiş ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen F.E'yi bir süre önce takibe aldı. Polis, zanlıyı ilçe merkezinde gözaltına aldı. Öte yandan metamfetamin, bonzai ve esrar sattığı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen firari S.K. de aynı gün yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından bugün mahkemeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.
Zehir tacirleri tutuklandı
07.01.2017 - 14:17 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Etiketler : iznik,bursa,uyuşturucu,
435950 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/435950.aspx
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