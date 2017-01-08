Akçakoca'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.
Akçakoca'da okullar 9 Ocak'ta tatil
08.01.2017 - 12:51 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akçakoca'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi.
Etiketler : düzce,akçakoca,kar tatili,okullar tatil mi,9 ocak okullar tatil mi,
436135 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436135.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER