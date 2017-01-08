Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları, İstanbul'da beklenen hava muhalefeti sebebiyle tüm seferlerin saat 17.00 kadar iptal edildiğini duyururken, yaşanan iptal işleminden Mardin ve İstanbul’a karşılıklı yapılması planlanan 4 seferinde etkilendiği öğrenildi. Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, 8-9 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar nedeniyle seferlerin iptal edildiği belirtildi.