Türk Hava Yolları, İstanbul'da beklenen hava muhalefeti sebebiyle tüm seferlerin saat 17.00 kadar iptal edildiğini duyururken, yaşanan iptal işleminden Mardin ve İstanbul’a karşılıklı yapılması planlanan 4 seferinde etkilendiği öğrenildi. Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, 8-9 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar nedeniyle seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Mardin’de uçak seferleri iptal edildi
08.01.2017 - 12:59 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hava muhalefeti nedeniyle Mardin ve İstanbul’a karşılıklı yapılması planlanan 4 uçak seferi iptal edildi.
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436138 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436138.aspx
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