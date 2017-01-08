Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da kar sonrası son durum ne? Okullar yarın tail edilecek mi? Son dakika Bursa haberleri burada...Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 321 mahalle yolunu trafiğe açtı. Karla mücadele tüm hızıyla devam ediyoryen öğrencilerin akıllarında ise tek bir soru var Bursa'da 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı ve Bursa'da yaşanan son dakika gelişmeleri. Toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürülen karla mücadele çalışmalarında ekipler dün gece kardan kapanan 321 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan'da 15, Gemlik'te 5, Gürsu'da 2, İnegöl'de 70, İznik'te 18, Karacabey'de 15, Keles'te 30, Kestel'de 9, Mudanya'da 10, Mustafakemalpaşa'da 60, Nilüfer'de 4, Orhaneli'nde 45, Orhangazi'de 10, Osmangazi'de 8 ve Yenişehir'de 20 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Bu arada yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle açılan bazı yolların yeniden kapanması yüzünden çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kent merkezinde de özellikle Uludağ yolu, Alacahırka, Kuştepe, Teleferik gibi kentin yüksek kesimlerinde de karla mücadele çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor.

VE BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ



Bursa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Bursa'da gece sıcaklığın -10 dereceye kadar düşeceğini belirterek, don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı.

Uludağ'da kar kalınlığı 260 santimetreye ulaştı



Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 260 santimetre olarak ölçüldü. AA muhabirinin, Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, son yağışların ardından ''Oteller Bölgesi''nde kar kalınlığı 2 metre 60 santimetreye çıktı.Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının 13 Ocak Cuma gününe kadar aralıklarla süreceği bildirildi.Özellikle karayolları ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü Bursa-Uludağ Karayolu'nun 10 ve 18'inci kilometrelerinde jandarma ekipleri yollardaki buzlanma dolayısıyla zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.Öte yandan, kar yağışının aralıklarda devam ettiği ve yer yer sisin etkili olduğu Uludağ'da, hafta sonu nedeniyle gelen çok sayıda günübirlikçi ile yerli ve yabancı turist, karın ve kayak yapmanın tadını çıkardı.